CDU will Stipendien und Steuererleichterungen für Freiwillige

Im Bund plädiert die CDU trotz Widerstand aus dem eigenen Nachwuchs für ein soziales Pflichtjahr. Weil die Union dort aber bekanntlich nicht regiert, will die Partei in Baden-Württemberg nun vorlegen. Sie stimmt auf ihrem Parteitag am kommenden Wochenende in Villingen-Schwenningen über ein „Baden-Württemberg-Jahr“ ab. Sollten die Mitglieder zustimmen, muss aber auch noch der grüne Regierungspartner überzeugt werden.

Unterstützung von Hagel und Hauk

Der Antrag aus dem Kreisverband Rottweil wird unter anderem von Fraktionschef Manuel Hagel und Agrarminister Peter Hauk unterstützt. „Die CDU Baden-Württemberg fordert ein neues Freiwilliges Soziales Jahr in Baden-Württemberg – das „Baden-Württemberg-Jahr“ – für junge Frauen und Männer (auch Migrantinnen und Migranten), für Rentnerinnen und Rentner, um die individuelle Verantwortung für die Gesellschaft und somit den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.“, heißt es in dem Dokument.

Zunächst soll es einen Probelauf geben. In einem Stadt- und einem Landkreis im Südwesten soll das Modell getestet werden. Danach soll ausgewertet werden, ob die Idee aufgeht. Bei positiven Ergebnissen der Evaluation könne man „eventuell in ein verpflichtendes Jahr nach der Modellphase“ kommen.

Pflichtjahr wäre nur bundesweit möglich

Baden-Württemberg könnte so etwas jedoch nicht allein einführen. Um Pflichtdienste einzuführen, bräuchte es eine Verfassungsänderung und damit eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Einem solchen Dienstjahr steht allerdings schon die eigene Parteijugend skeptisch gegenüber. Ihre Vertreter hatte die Idee beim Bundesparteitag abgelehnt, konnten sich aber nicht durchsetzen. Im Bund sind auch die Grünen und die FDP entscheiden gegen ein solches Projekt, Ihnen ist der Eingriff in die individuelle Freiheit der Menschen zu groß.

Außerdem gibt es bereits zahlreiche ähnliche Angebote für Freiwillige – besonderes dem Freiwilligen Sozialen Jahr FSJ. Dieses haben in Baden-Württemberg nach Angaben des Sozialministerium von Manfred Lucha (Grüne) im vergangenen Jahr rund 13 320 Freiwillige absolviert. Das seien so viele wie in keinem anderen Bundesland. „Das Engagement ist hier ungebrochen“, sagte ein Sprecher am Dienstag. Das Angebot richtet sich an jungen Menschen zwischen 15 und 26 Jahren. Sie können sich um Plätze etwa in Altenheimen, Krankenhäusern, Wohngruppen und vielen anderen Sozialen Verbänden bewerben. Analog dazu gibt es auch Programmen im Ausland, im Umweltbereich und im Sport. Daneben bietet der Bund den Bundesfreiwilligendienst, seit die Pflicht zum Wehr- oder Zivildienst entfallen ist.

CDU will mehr Anreize für Freiwillige

Wer FSJler einstellen darf, muss sich beim Land bewerben. Dort wird geprüft, ob sie die Anforderungen erfüllen. Gemeinsam mit Verbänden werden zum Beispiel Mindestanforderungen definiert. Außerdem werden Fortbildungen während des FSJ organisiert. Insgesamt stellt Baden-Württemberg dafür in diesem Jahr laut Ministerium 6,5 Millionen Euro zur Verfügung. Die Träger wiederum zahlen den FSJlern ein Taschengeld, die Höhe variiert, soll aber nicht mehr als rund 360 Euro betragen. Hinzu kommen Zuschüsse für Wohnen oder Essen. Fahrten mit Bus und Bahn zur Arbeitsstelle sind in der Regel vergünstigt.

Den Antragstellern von der CDU geht das nicht weit genug. „Wichtig dabei ist, dass sich das neue Baden-Württemberg-Jahr im Wesentlichen vom ursprünglichen FSJ-Jahr unterscheidet. Deshalb braucht es mehr Anreize, durch die die Menschen eine größere Bereitschaft zeigen, solch ein Jahr zu absolvieren.“ Außerdem, macht Fraktionschef Hagel deutlich, sei die CDU-Idee „ein echtes generationenübergreifendes Programm mit dem Ziel, es bei Erfolg im gesamten Land auszurollen.“ Das Besondere sei gerade, dass sich Alt und Jung gleichermaßen beteiligen könnten.

Stipendien und Steuererleichterungen

Welche Anreize man setzen könnte, will die CDU noch genauer festlegen. Vorstellen können sich Hagel und Co. aber zum Beispiel Stipendien für angehenden Studierende, eine verkürzte Lehrzeit oder eine höhere Vergütung für Auszubildende sowie einkommensabhängige Steuerbefreiungen. Letztere seien auch für Rentnerinnen und Rentner als Bonus denkbar, ebenso Vergünstigungen im Bereich Energiekosten oder Bus- und Bahnverkehr.

Eine Konkurrenz zum FSJ soll das ganze aus Sicht von Stefan Teufel, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Kreisverbands Rottweil, dennoch nicht sein. „Damit treten wir keineswegs in Konkurrenz mit bestehenden Angeboten, sondern wollen bestehende Programme positiv ergänzen. Unser Ziel bleibt aber natürlich, wie wir es auf dem CDU Bundesparteitag beschlossen haben, das Deutschlandjahr umzusetzen. Vielleicht hilft dabei auch unser Modell, die kritischen Stimmen in Berlin zu überzeugen. Aus diesem Grund braucht es auch eine wissenschaftliche Begleitung.“