CDU-Vize Strobl: Europa muss im Asylstreit schnell handeln

CDU-Bundesvize Thomas Strobl hält eine schnelle europäische Einigung im Asylstreit für notwendig. „Selbstverständlich ist eine europäische Lösung die bessere“, sagte Strobl am Montag vor parteiinternen Beratungen in Berlin. „Nationale Grenzkontrollen haben allerdings einen Vorteil: Sie sind sehr schnell machbar. Deswegen ist es jetzt ganz wichtig, dass nicht nur geredet wird, sondern dass gehandelt wird und wir einen funktionierenden Außengrenzenschutz in Europa in einer überschaubaren Zeit bekommen.“

Mit Blick auf das EU-Sondertreffen am Sonntag in Brüssel sagte Strobl, es gebe offensichtlich eine große Einigkeit darüber, beim Schutz der europäischen Außengrenzen voranzukommen. „Klar ist auch: Wenn der Außengrenzenschutz in Europa nicht funktioniert, dann wird es wieder verstärkt Grenzkontrollen an den Binnengrenzen in Europa geben.“

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte nach dem EU-Sondertreffen trotz des großen innenpolitischen Drucks noch keine kurzfristige Lösung im europäischen Asylstreit skizziert. Man werde bis zum EU-Gipfel am Donnerstag, „aber natürlich auch danach“, an Lösungen arbeiten, sagte sie. Die CSU verlangt bis zum 1. Juli einen europäischen Ansatz, um das Weiterwandern von Flüchtlingen innerhalb der EU zu unterbinden. Anderenfalls droht Innenminister Horst Seehofer (CSU) mit einem Alleingang: Dann will er in der EU registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückweisen lassen. Dies könnte die Zukunft der großen Koalition, aber auch den Zusammenhalt in der EU gefährden.