CDU-Vize: Bouffier mit bestem Ergebnis, von der Leyen dabei

Eine 34-jährige Frau ist am Donnerstagabend Opfer eines Gewaltverbrechens in einem Wohngebiet in Pfullendorf geworden. Im dringenden Taterdacht steht ihr 33-jähriger Ehemann, der sie in ihrer Wohnung erstochen haben soll, in der die Frau tot aufgefunden wurde. Der Mann wurde von der Polizei Biberach vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Friedrichshafen und der Staatsanwaltschaft Hechingen zu den Hintergründen der Tat dauern an.