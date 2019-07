CDU-Verhalten bei Rezo-Kritik grenzte an Arbeitsverweigerung

Die CDU muss nach Ansicht ihrer frisch gewählten baden-württembergischen Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann deutlich offener mit politischen Themen aus dem Internet umgehen und ihre Inhalte verständlicher präsentieren. „Wir müssen begreifen, dass das Wahlplakat künftig im Internet hängt“, sagte die Kultusministerin beim Landesparteitag der Landes-CDU am Samstag in Heilbronn. Wer verlernt habe, seine Positionen verständlich erklären zu können, werde als Volkspartei zu recht in Frage gestellt.

Müsse sich die Partei im Internet vorführen lassen, sei sie nicht auf der Höhe der Zeit, kritisierte Eisenmann. „Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Reaktion und Nicht-Reaktion oder merkwürdige Reaktion, nennen Sie es, wie Sie es wollen, der Bundes-CDU auf das Rezo-Video grenzt für mich an Arbeitsverweigerung“, sagte sie mit Verweis auf die misslungene Reaktion ihrer Partei auf das millionenfach geklickte Video des Youtubers Rezo. Darin hatte der Influencer die Klimapolitik von CDU und SPD massiv kritisiert.

Eisenmann ist am Samstag in Heilbronn als CDU-Spitzenkandidatin für die baden-württembergische Landtagswahl 2021 nominiert werden. 95,4 Prozent der Delegierten stimmten auf dem CDU-Parteitag für die 54-Jährige. Sie hatte sich nach monatelangem internen Machtkampf gegen CDU-Landeschef Thomas Strobl durchgesetzt.