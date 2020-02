CDU-Politikerin Eisenmann erhält „Goldene Narrenschelle“

Die CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im nächsten Jahr, Susanne Eisenmann, erhält heute Abend die „Goldene Narrenschelle“ der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Die Politikerin und Kultusministerin nimmt die Narrenschelle, eine vergoldete Handglocke, im Europa-Park in Rust bei Freiburg entgegen. Eisenmann ist laut der Narrenvereinigung nach der CSU-Politikerin Beate Merk die zweite Frau, der die närrische Auszeichnung zuteil wird. Gewürdigt wird sie den Angaben zufolge für ihre „närrische Schlitzohrigkeit und kecken Aussprüchen“.

Die Narrenschelle wird in Rust seit 2006 jährlich an einen Prominenten vergeben. Vor einem Jahr war sie an den Trainer des Fußball-Erstligisten SC Freiburg, Christian Streich, gegangen. Zu den weiteren bisherigen Preisträgern gehören Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), die CDU-Politiker Günther Oettinger und Guido Wolf, Fernsehmoderator Frank Elstner und Schlagersänger Tony Marshall. Die Laudatio hält in diesem Jahr der frühere Freiburger Oberbürgermeister Dieter Salomon (Grüne).

VSAN

Infos zur Goldenen Narrenschelle

Pressemitteilung