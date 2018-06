Die Stuttgarter CDU-Gemeinderatsfraktion hat die provokante Kampagne der Stadt gegen Zwangsprostitution kritisiert. Dass die Stadt gegen Armuts- und Zwangsprostitution vorgehe, sei zwar richtig und lobenswert, teilte die Fraktion am Donnerstag mit. „Was die Texte beziehungsweise die Wortwahl auf diesen Plakaten angeht, ist jedoch nach dem Dafürhalten der CDU-Gemeinderatsfraktion die Grenze des guten Geschmacks überschritten.“

Die Sprache müsse noch im öffentlichen Leben „lesbar“ sein. Im Falle der Plakat-Kampagne werde seitens der öffentlichen Hand „einer Sprachverrohung Vorschub geleistet“. Die Kampagne sei im Vorfeld nicht mit dem Gemeinderat abgestimmt worden – deshalb trage Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) die Verantwortung dafür.

Stuttgart will Freier mit provokanten Sprüchen auf Zwangsprostitution aufmerksam machen. Slogans wie „Die Würde des Menschen ist auch beim Ficken unantastbar“ sollen die Kunden von Prostituierten zum Nachdenken bewegen. In Stuttgart arbeiten am Tag 600 Prostituierte, vor allem aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn.

Konzept der Stadt Stuttgart