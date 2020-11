Bei der OB-Wahl in Stuttgart zeichnet sich im zweiten Wahlgang eine Führung des CDU-Kandidaten Frank Nopper ab. Nach Auszählung von 318 der 545 Wahlbezirke kam der amtierende Oberbürgermeister aus Backnang am Sonntagabend auf 42,4 Prozent der Stimmen. Sein stärkster Konkurrent, der unabhängige Bewerber Marian Schreier, konnte 37 Prozent der Stimmen für sich verbuchen. Stuttgarts Stadtrat Hannes Rockenbauch vom Fraktionsbündnis SÖS/Linke folgte auf dem dritten Platz mit 17,4 Prozent.

Insgesamt konnten 450 000 Wahlberechtigte abstimmen. Der amtierende Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) trat nach acht Jahren an der Rathausspitze nicht wieder zur Wahl an. Nachdem keiner der Bewerber im ersten Wahlgang vor drei Wochen die absolute Mehrheit der Stimmen für sich verbuchen konnte, reicht in der offenen zweiten Abstimmung die einfache Mehrheit, also die meisten Stimmen.

Instagram-Account Nopper

Wahlkampfauftritt Noppers

Marian Schreiers Wahlkampfseite im Internet

Schreiers Facebookaccount

Hannes Rockenbauch im Internet

Rockenbauch bei Facebook

Kandidat-O-Mat für Stuttgart (ab 17.10.)

Dossier der Landeszentrale für politische Bildung zur Stuttgarter OB-Wahl

Informationen der Stadt Stuttgart zur Wahl

Livestream für Wahlergebnisse

Offizieller Livestream der Stadt für Wahlergebnisse

Tweet Sven Matis, Stadtsprecher