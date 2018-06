CDU-internes Papier zu „Frauen im Fokus“ umstritten

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein internes Papier zu Werbestrategien für mehr Frauen in der CDU sorgt innerhalb der Partei für Diskussionen. Nach einem Bericht der „Stuttgarter Zeitung“ setzt die CDU-Abgeordnete und Initiatorin des Projekts „Frauen im Fokus“, Katrin Schütz, auf verbindliche Vorgaben sowie Belohnungen und Sanktionen. Demnach will sie Abgeordnete und Kreisvorsitzende verpflichten, binnen eines halben Jahres mindestens zehn beziehungsweise drei Frauen für die Partei zu gewinnen. Wer diese Bedingung am meisten übererfüllt, wird auf einem Landesparteitag und in der Mitgliederzeitschrift „CDU intern“ gewürdigt. Allerdings sollen dort auch die zehn schlechtesten Werber an den Pranger gestellt werden. Dies hatte zu Kritik geführt.

