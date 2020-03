CDU im Südwesten weit abgeschlagen hinter den Grünen

Rund ein Jahr vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg liegt die CDU in einer aktuellen Umfrage weit abgeschlagen hinter den Grünen. Die Christdemokraten stehen bei 23 Prozent, die Grünen bei 36 Prozent, wie aus einer am Donnerstag in Stuttgart veröffentlichten Befragung von Infratest dimap für den Südwestrundfunk und die „Stuttgarter Zeitung“ hervorgeht. Die 23 Prozent sind der niedrigste Wert, den Infratest dimap nach eigenen Angaben jemals für die CDU in Baden-Württemberg gemessen hat. Damit ist die CDU weit davon entfernt, nach der Landtagswahl im März 2021 mit Susanne Eisenmann die Regierungschefin zu stellen. Seit 2011 wird Baden-Württemberg vom Grünen-Politiker Winfried Kretschmann regiert.

Letzte Umfragewerte