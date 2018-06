CDU im Südwesten ist für Fracking-Verbot am Bodensee

Die CDU im Südwesten will die umstrittene Erdgasförderung Fracking am Bodensee gesetzlich verbieten lassen. Deshalb müsse der von der schwarz-gelben Bundesregierung vorgeschlagene Gesetzentwurf zum Fracking entsprechend verschärft werden, forderte CDU-Landeschef Thomas Strobl am Montag in Stuttgart. Denn der Schutz des Trinkwassers habe Priorität.

Rund fünf Millionen Menschen - also fast jeder zweite Baden-Württemberger - erhalten Trinkwasser aus dem Bodensee, wie Strobl nach einer Sitzung des Landesvorstandes betonte. Das Gremium verlange ein Verbot der Tiefenbohrungen im Einzugsbereich von Seen, aus denen Trinkwasser gewonnen wird. Am 15. Mai will das Bundeskabinett den Entwurf auf den Weg bringen.

Beim Fracking wird mit hohem Druck das Gestein aufgebrochen, damit das Gas entweichen kann. Kritiker warnen vor Risiken für das Trinkwasser durch die dabei eingesetzten Chemikalien.

Derzeit sieht der Gesetzesentwurf lediglich ein absolutes Verbot der Fracking-Technologie in Wasserschutzgebieten vor. Am Bodensee seien das aber nur weniger als die Hälfte der Flächen, argumentiert die Südwest-CDU. Auch außerhalb dieser Schutzzonen fließe direkt oder indirekt Wasser oder Grundwasser in Zuflüsse, die dann in den See münden. Diese Zone sei von Deutschland gemeinsam mit Österreich und der Schweiz als Trinkwassereinzugsgebiet definiert worden. Hier soll nach Auffassung der Landes-CDU das absolute Verbot greifen.

In den übrigen Gebieten sollen alle Risiken durch eine verbindliche Umweltverträglichkeitsprüfung und durch Einvernehmen mit der zuständigen Wasserbehörde ausgeschlossen werden.