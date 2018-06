Stuttgart (dpa/lsw) - Die CDU im Südwesten will die umstrittene Erdgasförderung Fracking am Bodensee gesetzlich verbieten lassen. Deshalb müsse der von der schwarz-gelben Bundesregierung vorgeschlagene Gesetzentwurf zum Fracking entsprechend verschärft werden, forderte CDU-Landeschef Thomas Strobl am Montag in Stuttgart. Denn der Schutz des Trinkwassers habe Priorität.

Rund fünf Millionen Menschen - also fast jeder zweite Baden-Württemberger - erhalten Trinkwasser aus dem Bodensee, wie Strobl nach einer Sitzung des Landesvorstandes betonte. Das Gremium verlange ein Verbot der Tiefenbohrungen im Einzugsbereich von Seen, aus denen Trinkwasser gewonnen wird. Am 15. Mai will das Bundeskabinett den Entwurf auf den Weg bringen.

UBA-Studie zu Fracking