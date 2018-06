Von Gerhard Rundel

Eine Frau ist bei einem Unfall auf der B 30 in Oberessendorf am Donnerstagabend ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau mit ihrem Auto gegen 17.45 Uhr in Richtung Bad Waldsee unterwegs, als sie am Ortsausgang von Oberessendorf nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Sie prallte mit einem entgegenkommenden Lastwagen frontal zusammen und wurde bei der Kollision tödlich verletzt.

Hubschrauber macht Bilder von oben Die beiden Insassen eines weiteren Fahrzeugs, das in der Folge des Unfalls ebenfalls in den Lastwagen ...