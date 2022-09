CDU-Fraktionschef: Union will Grüne im Südwesten überholen

Er gilt als Hoffnungsträger der zuletzt bei Wahlen schwer gebeutelten Südwest-CDU: der Ehinger Manuel Hagel (34).

Der gelernte Bankkaufmann und studierte Betriebswirt leitete die Sparkasse in Ehingen, bevor er 2016 in den Landtag einzog. Seit 2021 führt er die CDU-Fraktion im Landesparlament. Im Interview spricht er über die Ziele für die laufende Legislaturperiode und erklärt, wie seine Fraktion gegen Kinderpornografie vorgehen will.

Herr Hagel, seit der Neuauflage von Grün-Schwarz im vergangenen Jahr haben Sie überraschend harmonisch zusammen regiert. Sind die Flitterwochen nun vorbei?

Koalitionen zwischen Grünen und Christdemokraten gelingen dann, wenn die CDU bereit ist für Veränderung, die Grünen bereit zum Kompromiss und sich die handelnden Personen vertrauen. Das ist in unserer Koalition der Fall. Deshalb ist diese Koalition gut fürs Land.

Vor den Sommerferien gab es mächtig Streit um die Reform des Klimaschutzgesetzes. Manche Ihrer Minister hatten sich von den konkreten Vorgaben zur CO2-Einsparung von Grünen-Umweltmi-nisterin Thekla Walker überfahren und bevormundet gefühlt, wie es heißt. Ist das die Rückkehr der streitlustigen CDU aus der vergangenen Legislatur?

Wir haben bereits das fortschrittlichste Klimaschutzgesetz in Deutschland. Das machen wir jetzt noch besser. Damit werden wir unser Versprechen, Klimaschutzland Nummer 1 zu werden, einhalten. Es ist doch auch kein Streit, wenn aus unterschiedlichen Perspektiven etwas gemeinsames Neues entsteht. Da leistet jeder seinen Beitrag. Das machen wir in einem sehr guten und konstruktiven Miteinander.

Das ist übrigens der Unterschied zur Chaos-Ampel in Berlin. Da wird monatelang gestritten, um sich dann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen. Wir geben konkrete Antworten auf die Frage, wie wir Ökonomie und Ökologie nicht gegeneinander ausspielen, sondern zusammenbringen. Nur wenn uns das gelingt, wird aus Klimaschutz auch eine Wachstumsstrategie für unsere Wirtschaft. Dann wird es ein echter Exportschlager, schafft Arbeitsplätze und sichert unseren Wohlstand für die Zukunft.

Reichen hierfür die für die kommenden beiden Jahre geplanten zusätzlichen 80 Millionen Euro für den Klimaschutz?

Das ist ein erster Schritt. Den gehen wir mit ganzer Überzeugung. Diesen Weg setzen wir dann in Zukunft fort.

Die Katastrophe im Ahrtal vergangenes Jahr hat Schwachstellen im Katastrophenschutz offenbart. Wegen des Klimawandels werden Extremwetter laut Wissenschaftlern noch häufiger werden. Haben Sie in den Haushaltsverhandlungen deutlich mehr Geld für den Katastrophenschutz durchsetzen können, wie Sie es geplant hatten?

Wer mit offenen Augen durch unser Land geht, sieht doch: Hitzesommer, Waldbrände und Überschwemmungen nehmen von Jahr zu Jahr zu. Wenn sich Anforderungen ändern, muss sich zwangsläufig auch unser Umgang damit ändern. Wir müssen das dann besser machen.

Unsere Heldinnen und Helden der Hilfsorganisationen brauchen jetzt mehr Unterstützung. Sie brauchen jetzt Verstärkung. Verstärkung für neue Talente, für bessere Technik, für mehr Teamwork und Organisationsklarheit. Dafür machen wir uns im Haushalt auf den Weg. Im nächsten Jahrzehnt müssen wir hierfür mindestens 100 Millionen Euro investieren.

Das ist immer noch deutlich weniger, als das Deutsche Rote Kreuz etwa für diesen Bereich fordert – nämlich 25 Millionen pro Jahr.

Diese Forderung kann ich gut nachvollziehen – sie ist auch ganz richtig. Die konkreten Summen werden wir in der Koalition gemeinsam besprechen. Leider kürzt die Ampel in Berlin im Moment die Mittel. Die SPD wird einmal mehr wortbrüchig. Auf dem Rücken unserer Bevölkerungs- und Katastrophenschützer will die SPD die Länder zum Ausfallfinanzierer ihrer gebrochenen Versprechen machen. Das geht gar nicht!

Grüne und CDU haben sich nun auf die Eckpunkte des Doppelhaushalts für die kommenden beiden Jahre geeinigt. Ein guter Entwurf?

Absolut. Die Finanzpolitik der nächsten Jahre wird sich stark von den letzten Jahren unterscheiden. Wir werden noch stärker Notwendiges von Wünschenswertem unterscheiden müssen. Wir bilden einen Risikopuffer von einer Milliarde Euro für Auswirkungen der multiplen Krisen, die wir heute ehrlicherweise noch nicht exakt beziffern können.

Die Bundesregierung versucht im Moment, die Länder für ihr Entlastungspaket vor die Pumpe zu setzen. Dazu sollen wir im Land schätzungsweise vier Milliarden Euro für die Zusagen der Ampel aufbringen. In einer Zeit, in der wir selbst stark sparen und insgesamt rund 340 Millionen für eigene politische Schwerpunkte investieren können.

Das ist ein teuer erkaufter Kompromiss, um die brüchige Ampel aufs Notwendigste zusammenzuhalten. Allein das Nachfolgeticket zum Neun-Euro-Ticket wird das Land pro Jahr mit rund 200 Millionen Euro belasten. Wenn das so kommt, ist unser Verkehrsminister Winfried Hermann gezwungen, Züge abzubestellen.

Dabei bräuchten wir das Gegenteil: Wirkungsvolle Investitionen in Schiene, den ÖPNV, ins Personal, in die Verlässlichkeit der Bahn – darauf kommt es doch an. Bezahlen wir nicht, sind wir die bösen Buben. Gutes Regieren geht anders. Deshalb sagen wir den Menschen im Land nicht nur was vermeintlich gut ankommt, sondern vor allem auch das, was die Menschen wissen müssen. Ich finde, diese Ehrlichkeit tut der Politik gut.

1700 neue Stellen wollen Sie in den kommenden beiden Jahren schaffen. Braucht es die alle angesichts unsicherer Zukunft?

Das sind vor allem mehr Lehrerinnen und Lehrer und mehr Polizistinnen und Polizisten. Sie wirken für eine bessere Unterrichtsversorgung und für mehr Sicherheit im Land. Wir führen damit die größte Einstellungsoffensive in der Geschichte unserer Landespolizei kraftvoll fort.

Dazu kommt, dass wir unsere Justiz deutlich stärken. Das müssen wir, weil wir der Kinderpornografie den Kampf ansagen. Wir werden diesen Sumpf trockenlegen. Diesen Verbrechern, die Babys und Kinder missbrauchen, sagen wir: Unsere Sicherheitsbehörden werden euch jagen, sie werden euch finden und hinter Gitter bringen.

Wie genau?

Wir bauen ein Cybercrime-Zentrum auf, das aus spezialisierten Staatsanwälten und IT-Experten besteht. Damit werden wir an die Spitze bei der Verfolgung dieser Straftäter in Deutschland kommen. Wenn sich Straftaten, zum Beispiel im Darknet verändern, muss sich auch unsere Sicherheitsarchitektur verändern.

Aber gute IT-Spezialisten sind nur schwer ins Korsett des öffentlichen Diensts zu pressen. Wie wollen Sie die Stellen besetzen?

Das stimmt. Die Verfolgung läuft aktuell oft so, dass Beamte diese abscheulichen Filme am Bildschirm anschauen müssen. Stundenlang. Das ist ein Zustand, den wir dank künstlicher Intelligenz ändern können. Dazu brauchen wir die Besten der Besten, im besten Sinne richtige Nerds. Kernarbeitszeit, Stempeln und Arbeitsdokumentation ist da wenig einladend. Deshalb sollten wir da etwas flexibler werden. Dafür bin ich in engem Austausch mit Herbert Reul, dem Innenminister von Nordrhein-Westfalen, der für diese Frage Lösungen gefunden hat. Als CDU werden wir hierfür in Kürze ein konkretes Konzept vorlegen.

Wenn die Künstliche Intelligenz die Quellen entschlüsseln kann, braucht es doch keine Vorratsdatenspeicherung, wie sie Ihre Parteifreundin, Justizministerin Marion Gentges, vom Bund fordert, oder?

Die braucht es auf jeden Fall. Marion Gentges hat unsere ganze Unterstützung als Landtagsfraktion. Die von mir vorgeschlagene Maßnahme verfolgt die Täter nach der Tat. Mit der Vorratsdatenspeicherung geht es um die klare Botschaft vor der Tat: Versuch’s erst gar nicht: Wir werden dich finden!

Schon in den vergangenen Jahren gab es eine Ausbildungsoffensive bei der Polizei. Warum braucht es hier zusätzliche 300 Stellen?

Wir haben von Anfang an gesagt, dass es drei bis vier Jahre dauern wird, bis die Anwärter auch in Polizeiposten, Revieren und Streifenwagen ankommen. Das liegt daran, weil wir diese Polizistinnen und Polizisten ausbilden müssen. Das beginnt jetzt in der Fläche zu wirken. In den kommenden Jahren gehen – wie überall auch bei unserer Landespolizei – die Babyboomer in Pension, das müssen wir zusätzlich abfedern.

Wir Christdemokraten sind im Dreiklang unterwegs: mehr Personal, bessere Ausstattung, mehr rechtliche Möglichkeiten für unsere Polizei. Aktuell planen wir mit den Grünen ein Demokratiestärkungsgesetz, damit die, die unserem Staat ein Gesicht geben, besser geschützt werden. Wir können es doch nicht dulden, dass Sicherheitskräfte beleidigt und bespuckt, Rettungskräfte behindert und Lehrer im Internet bloßgestellt werden. Da haben wir eine Verantwortung für unsere Leute.

Wann kommen denn die Kennzeichnungspflichten für Polizisten und das umstrittene Antidiskriminierungsgesetz, wie es im Koalitionsvertrag steht?

Es wird kein Antidiskriminierungsgesetz nach Berliner Vorbild geben. Es wird keine Beweislastumkehr geben. Wer hier das Gegenteil behauptet, sagt aus billigem politischem Kalkül bewusst die Unwahrheit. Die Kennzeichnungspflicht wird nicht in der Breite der Landespolizei eingeführt, sondern nur für geschlossene Einheiten der Polizei, die in Großlagen eingesetzt werden.

Sie haben einen rasanten Aufstieg in der Partei hingelegt, vom Landtagsabgeordneten und Generalsekretär ab 2016 bis hin zum Fraktionsvorsitzenden seit vergangenem Jahr. Wie geht es weiter?

Die CDU-Landtagsfraktion ist so jung und weiblich wie nie zuvor, bringt Aufbruch und Erfahrung super gut zusammen. Aus diesen unterschiedlichen Biografien entsteht etwas Neues. Das ist spannend. Wir arbeiten dafür, dass unser Land in fünf Jahren besser dasteht als heute. Wir sorgen mit dieser Haltung für Kreativität, Stabilität und Verlässlichkeit.

Deshalb geht es nicht um meine Person, sondern um unseren Beitrag für ein besseres Morgen. Wir erleben so rasante Veränderung wie nie zuvor. Deshalb ist unser Versprechen an die Menschen im Land: Sie können sich auf uns verlassen.

Wann beerben Sie Thomas Strobl als Landesvorsitzender? Wie lange kann er sich an der Parteispitze und im Innenministerium noch halten? Wird ihm der Untersuchungsausschuss, in dem er auch im Fokus steht, zum Verhängnis?

Auch da arbeiten wir ruhig und konzentriert. Thomas Strobl macht als Landesvorsitzender und Innenminister eine sehr gute Arbeit. Ich wünsche mir, dass er beides erfolgreich fortsetzen wird.

Wen hätten Sie im Rennen um den Posten des Ministerpräsidenten lieber als Ihren Grünen-Konkurrenten: Fraktionschef Andreas Schwarz oder Finanzminister Danyal Bayaz?

Guter Versuch, aber nochmal: Ich denke nicht den ganzen Tag an mich. Karl Popper sagt: „Die Zukunft ist weit offen.“ Das ist doch eine ganz schöne Haltung. Aber insgesamt gilt, wer Zweiter ist, der muss doch Erster werden wollen. So muss das doch sein. Es geht um unsere eigene Stärke und um unsere eigene Kraft. Und diese Kraft nutzen wir jetzt, um gut zu regieren. Deshalb gilt: Bei den Christdemokraten ist dieses Land in guten Händen.