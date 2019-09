CDU-Fraktionschef Reinhart will noch keinen Wahlkampf machen

Trotz der Bekanntgabe der Kandidatur von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für die Landtagswahl 2021 sieht die CDU-Fraktion den Wahlkampf noch in weiter Ferne. „Im Moment wird sicher nicht heute oder morgen der Wahlkampf los gehen“, sagte Fraktionschef Wolfgang Reinhart am Freitag in Stuttgart. „Das ist auch nicht in unserem Interesse.“ Eineinhalb Jahre Wahlkampf wolle weder der Bürger noch wäre es zielführend für die Koalitionspartner. Grün-Schwarz habe noch genug Arbeit vor sich, etwa die Verhandlungen des milliardenschweren Doppelhaushalts. Reinhart appellierte, im Ton miteinander vernünftig umzugehen.