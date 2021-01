CDU-Fraktionschef gegen Grüne: Wollen „Gouvernanten-Staat“

Dachlawinen krachen auf die Gehwege, Wassermassen fließen auf den Straßen und Pfützen bilden sich in den Fußgängerzonen. Die Schneemassen schmelzen, aber die gute Nachricht lautet: noch zeichnet sich keine Hochwasser-Gefahr in der Region ab. Die Wasserstände zwischen Allgäu und Schwarzwald sind im mittleren Bereich, sagt Ute Badde von der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg. Und auch „der Bodensee hat noch sehr viel Platz“.

Zwar ist in den vergangenen Tagen relativ viel Schnee in einem kurzen Zeitraum gefallen, so die ...