CDU-Fraktionschef fordert Opferlotsen überall im Land

Seit Juni 2020 hat Baden-Württemberg einen Opferbeauftragten. Er soll zentrale Anlaufstelle sein, wenn es zu großen Ereignissen wie etwa Terroranschlägen oder Amokläufen kommt. Manuel Hagel reicht das nicht. Der CDU-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag fordert, solche Anlaufstellen schnell in der Fläche zu schaffen. Entsprechende Mittel fordert er für den Doppelhaushalt 2023/2024.

Nach Hagels Wunsch sollen an den 19 Staasanwaltschaften im Land je ein Staatsanwalt als Opferlotse zur Verfügung stehen. Jedem Lotsen soll eine Unterstützungskraft an die Seite gestellt werden, erklärte Hagel bei einem von seiner Fraktion organisierten Opferschutzabend am Donnerstag in Stuttgart.

Mit seiner Forderung weicht Hagel vom grün-schwarzen Koalitionsvertrag aus dem vergangenen Jahr ab. In diesem sind solche Stellen zwar auch vorgesehen, allerdings sollten diese an den Landgerichten angesiedelt sein.