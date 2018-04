CDU-Fraktion nominiert Kurtz als Landtagsvizepräsidentin

Die CDU-Landtagsfraktion nominiert die Abgeordnete Sabine Kurtz für das Amt der Landtagsvizepräsidentin. Die 56-Jährige aus dem Wahlkreis Leonberg setzte sich am Dienstag in Stuttgart im ersten Wahlgang gegen den Abgeordneten Bernhard Lasotta aus dem Wahlkreis Neckarsulm durch. Kurtz erhielt 23 von 37 abgegebenen Stimmen - Lasotta bekam 14 Stimmen. Es gab vier Enthaltungen. Zu Beginn der Landtagssitzung an diesem Mittwoch soll Kurz offiziell zur neuen Vizepräsidentin gewählt werden. Sie tritt dann die Nachfolge von Wilfried Klenk (CDU) an, der als Staatssekretär ins Innenministerium wechselte.

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart bezeichnete Kurtz als hoch qualifizierte Frau“, die bestens mit der Landespolitik vertraut sei. Kurz sitzt seit 2006 im Landtag. Sie ist derzeit Vorsitzende des Landtags-Untersuchungsausschusses zur Zulagenaffäre an der Verwaltungshochschule in Ludwigsburg. Kurtz sagte, sie freue sich über die Nominierung für das Amt der Landtagsvizepräsidentin. „Ich selbst fühle mich gerüstet für diese Aufgabe.“ Wenn Kurtz an diesem Mittwoch gewählt wird, stehen zwei Frauen an der Spitze des Landtags. Landtagspräsidentin ist die Grünen-Politikerin Muhterem Aras.

