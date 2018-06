CDU-Fraktion: Landesregierung ohne Konzept bei Schulpolitik

Stuttgart (dpa/lsw) - Die CDU hat der grün-roten Landesregierung Konzeptlosigkeit in der Schulpolitik vorgeworfen. Es sei zu spät damit begonnen worden, Lehrer für das neue Schuljahr einzustellen, sagte Fraktionschef Peter Hauk am Freitag in Stuttgart. Insbesondere an Schulen auf dem Land fehlten noch Lehrer. Unterrichtsausfälle seien absehbar. Insgesamt fehle ein Konzept für die regionale Schulentwicklung. „Was die Landesregierung derzeit vorlegt, ist schlichtweg ein Chaos“, sagte Hauk. Unverständnis äußerte er dafür, dass Kultusministerin Gabriele Warminski-Leitheußer (SPD) bei der Pressekonferenz ihres Ministeriums am Mittwoch fehlte, obwohl dort die entscheidenden Daten für das Schuljahr präsentiert worden seien.