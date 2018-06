CDU beklagt erneut Defizite bei der Gemeinschaftsschule

Stuttgart (dpa/lsw) - Die oppositionelle CDU sieht weiterhin große Defizite bei der Gemeinschaftsschule. Sie könne schlicht die Einhaltung des gymnasialen Niveaus nicht garantieren, erklärte der bildungspolitische Sprecher, Georg Wacker, am Mittwoch in Stuttgart. Er sei der festen Überzeugung, dass Kultusminister Andreas Stoch (SPD) den Eltern eine heile Welt an der Gemeinschaftsschule vorspiegele, die er in Wahrheit gar nicht einhalten könne. Der Politiker verwies auf eine Stellungnahme des Kultusministeriums auf eine entsprechende parlamentarische Anfrage von ihm.

So werde noch immer nicht an allen Gemeinschaftsschulen die zweite Fremdsprache ab der sechsten Klasse unterrichtet, monierte Wacker. „Aus der aktuellen Stellungnahme geht klar hervor, dass von den 129 Gemeinschaftsschulen 50 Schulen noch gar keinen Gymnasiallehrer haben, 53 gerade einmal einen für alle zu unterrichtenden Fächer.“ Die Gemeinschaftsschule ist das zentrale Projekt der grün-roten Landesregierung in der Bildungspolitik.