Pforzheim (dpa/lsw) - Die grün-rote Landesregierung vernachlässigt aus Sicht von CDU-Fraktionschef Peter Hauk die Bauern im Südwesten. Die Koalition tue alles, um die Menschen in den ländlichen Gebieten abzuhängen, sagte Hauk am Samstag bei einem Hofbesuch in Pforzheim mit der Wahlkreisabgeordneten Marianne Engeser (CDU). So werde den Bauern mit dem Grünlandumbruchverbot von oben etwas aufgedrängt, obwohl sie doch selbst am besten wüssten, was sie voranbringt und ihre Höfe sichert. Mit dem im Dezember 2011 in Kraft getretenen Verbot will Agrarminister Alexander Bonde (Grüne) verhindern, dass Wiesen und Weiden in Ackerflächen umgewandelt werden.

