CDU-Abgeordnete Haser und Schuler stellen Plan gegen Funklöcher vor

Die CDU-Landtagsfraktion hat einen Dreipunkteplan beschlossen, mit dem Funklöcher im ländlichen Raum geschlossen werden sollen. Das teilten die CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser aus Wangen und August Schuler aus Ravensburg in einer Pressemeldung mit. Erstens fordert die CDU-Fraktion ein stärkeres Infrastruktur-Sharing, also eine gemeinsame Nutzung bestehender Mobilfunkmasten durch mehrere Netzanbieter. Zweitens soll dort, wo dies nicht ausreicht, lokales Roaming verpflichtend werden: Mobilfunkgeräte würden sich automatisch mit dem besten verfügbaren Netz verbinden. Drittens soll nach dem Willen der CDU-Landtagsabgeordneten der Bund aufgefordert werden, eine Mobilfunkstrategie zu starten, falls die anderen beiden Maßnahmen nicht greifen sollten. Der Plan sei ein „ausgewogener Dreiklang aus privatwirtschaftlicher igenverantwortung, rechtlicher Verpflichtung sowie staatlicher Verantwortungsübernahme“, heißt es in der Mitteilung von Haser und Schuler.