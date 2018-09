CDA-Landeschef sieht schwindenden Einfluss von Südwest-CDU

Der Landeschef der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler sieht nach der Abwahl von Volker Kauder als Unions-Fraktionschef die Position der Südwest-CDU in Berlin geschwächt. „Der Fraktionsvorsitz hat eine zentrale Rolle gespielt, wenn es um Entscheidungen für baden-württembergische Interessen ging“, sagte Bäumler am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Um wieder an Einfluss zu gewinnen, kommt es nun auf die Arbeit von Bundesvize und des Landesvorsitzenden Thomas Strobl und von Landesgruppenchef Andreas Jung an. Die beide müssen nun eine gute Teamarbeit leisten.“

Die Unionsfraktion im Bundestag hatte am Donnerstag ihren Vorsitzenden Kauder - Abgeordneter aus dem Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen - nach 13 Jahren im Amt gestürzt und Ralph Brinkhaus zum Vorsitzenden gewählt. Die Südwest-CDU ist mit 38 Abgeordneten in Berlin vertreten.

CDU Baden-Württemberg