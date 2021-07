Caritas international steigert Spendeneinnahmen

Die katholische Hilfsorganisation Caritas international hat im Jahr der Corona-Pandemie von der gestiegenen Spendenbereitschaft profitiert. 2020 wurden Spenden in Höhe von 36,7 Millionen Euro eingenommen, wie das Hilfswerk am Mittwoch in Freiburg mitteilte. Im Vorjahreszeitraum seien es 30,38 Millionen Euro gewesen.

Der Chef des Deutschen Caritasverbands, Peter Neher, sagte, die Spenderinnen und Spender hätten den Blick für die Notlage der Menschen weltweit auch unter Corona-Einschränkungen im eigenen Land bewahrt. Das Hilfswerk habe seine Leistungen 2020 auf 82,7 Millionen Euro steigern und in 74 Ländern 683 Projekte finanzieren können.

