Nach vier Schlägen plus leichtem Nachschlag fließt das Bier - Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) hat mit dem Fassanstich am Freitag eines der größten Volksfeste Deutschlands eröffnet. Geht es nach dem Stadtoberhaupt, sind das zumindest gute Nachrichten für den VfB: Er verband den Fassanstich mit der Erwartung, dass der Fußballverein am Abend ebenso viele Tore in Bielefeld schieße.

Die erste Maß auf dem 174. Cannstatter Volksfest nahm Baden-Württembergs Vize-Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl (CDU) entgegen - er vertrat wie im vergangenen Jahr Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne). 17 Tage dauert das Spektakel auf dem Wasen-Gelände, zu dem zwischen dreieinhalb und vier Millionen Besucher erwartet werden. Vor 201 Jahren wurde das Fest gegründet.

