Cannstatter Wasen: Sonderschichten für Müllabfuhr starten

Mit dem Start des Cannstatter Wasen am Freitag in Stuttgart hat auch die Stuttgarter Abfallwirtschaft (AWS) mit einem Sonderprogramm begonnen. Jeden Morgen um 1.45 Uhr beginne die Außenreinigung rund um das Festgelände, einschließlich des Bahnhofs Bad Cannstatt, sagte Annette Hasselwander, Sprecherin der AWS. Zwischen vier und sechs Stunden sind fünf Mitarbeiter nach ihren Angaben jeden Morgen unterwegs, um das Gelände um den Wasen bis zur Eröffnung am Mittag wieder auf Vordermann zu bringen. 17 Tage dauert der Einsatz - und kostet zwischen 25 000 und 30 000 Euro. Die Beseitigungskosten für die täglich rund zwölf Kubikmeter Müll seien dabei noch nicht mitgerechnet, sagte Hasselwander.