Campingbus rutscht in Kanal: Gutachter untersucht Fahrzeug

Nach dem Tod einer jungen Frau, die mit ihrem Campingbus in den Rheinkanal gerutscht und ertrunken war, hat die Polizei einen Sachverständigen eingeschaltet. Der Experte solle klären, wie der parkende Bus in Bewegung geraten konnte, sagte am Montag ein Polizeisprecher. Mit ersten Ergebnissen werde gegen Ende der Woche gerechnet. Das Unglück hatte sich am Wochenende auf der Rheininsel Korsika bei Oberhausen-Rheinhausen (Landkreis Karlsruhe) ereignet. Dort hatte die 22-Jährige mit ihrem gleichaltrigen Freund gecampt. Beide hatten in dem Fahrzeug geschlafen, als das Fahrzeug den Hang hinab ins Wasser rollte. Die Frau starb, der junge Mann konnte sich retten.

Mitteilung der Polizei