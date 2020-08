Café Anker soll Alkoholikern helfen und Szene auflösen

Trinkerszenen im öffentlichen Raum erwecken Ängste bei Anwohnern und Passanten sowie Ärger bei Geschäftsleuten. Die Stadt Mannheim geht nun heute mit einem alternativen Aufenthaltsangebot an den Start, um die Situation zu entspannen und den Alkoholabhängigen einen niedrigschwelligen Zugang zum Suchthilfesystem zu eröffnen. Im Café Anker in einem Container auf städtischem Gelände darf Alkohol getrunken werden. Der Caritasverband und der Drogenverein Mannheim betreiben das Projekt. Der erste von der Diakonie betriebene Alkoholkonsumraum entstand vor zwei Jahren in Karlsruhe.

Die Stadt Mannheim fördert das Projekt mit 414 000 Euro jährlich. Nach 18 Monaten wird geprüft, inwiefern es die gesundheits- und sozialpolitischen sowie die ordnungspolitischen Ziele erreicht. Der Gemeinderat soll dann entscheiden, ob der Trinkerraum länger als zwei Jahre fortgeführt wird.

