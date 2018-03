BWI meldet Unregelmäßigkeiten der Staatsanwaltschaft

Die Wirtschaftsfördergesellschaft Baden-Württemberg International (BWI) hat wegen im eigenen Haus entdeckter Unregelmäßigkeiten die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Der Aufsichtsrat habe die Geschäftsführung damit beauftragt, teilte die BWI am Freitag mit. Details wurden nicht genannt. Einer früheren Mitteilung zufolge hatte die BWI-Geschäftsführung schon vor einiger Zeit Hinweise auf Unregelmäßigkeiten in der Vergangenheit erhalten und daraufhin eine Untersuchung eingeleitet, an der auch externe Prüfer beteiligt waren.

Die „Stuttgarter Zeitung“ hatte Ende November von Unregelmäßigkeiten bei der Auftragsvergabe berichtet. In einer Mitteilung von Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), zugleich Aufsichtsratsvorsitzende bei BWI, war später von einem noch laufenden sogenannten Statusfeststellungsverfahren zur Scheinselbstständigkeit von Mitarbeitern und außerdem von Defiziten in der Dokumentation, beim Controlling oder beim Status von freien und festen Mitarbeitern die Rede.