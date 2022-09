BW-Kampagne „Clever Länd“: überflüssige und unangemessen

Bäcker, Metzger, andere Handwerker fürchten um ihre Existenz. Abschlagszahlungen für private Haushalte enthalten Hiobsbotschaften. Viele Menschen müssen sich einschränken, mancher wird staatliche Hilfen beanspruchen müssen. Manche Familie rechnet, wie sie Miete und Nebenkosten zahlen soll. Menschen geben Bauplätze für ihr Haus zurück. Das ist die Lage in Deutschland. In dieser Situation hat wirklich niemand darauf gewartet, dass die Verantwortlichen ihnen Energiespartipps geben. Die gibt es seit Jahren an jeder Ecke. Wer, wenn nicht die Menschen in Schwaben, wäre nicht selbst schlau genug, auf die Ratschläge zu hören. Wer sparen muss, dem ist das schmerzlich bewusst – und er wird alles tun, um das Geld zusammenzuhalten.

Wer es sich jedoch leisten kann, einen Spritschlucker zu fahren oder verbotenerweise einen Pool mit fossiler Energie zu heizen, der wird es weiter tun. Aber schon in der Debatte um den Schadstoffausstoß von Dieselfahrzeugen machten führende Grüne eher Politik für die gutsituierte Klientel der Stuttgarter Halbhöhenlage. Ministerpräsident Winfried Kretschmann riet damals allen, deren Auto die Dieselnormen nicht erfüllte, sich einfach ein neues zu kaufen.

Von den Regierenden erwarten die Bürger nicht altbekannte Tipps, die für teures Geld in schicker Optik präsentiert werden. Sie erwarten zurecht verlässliche Zusagen – und gute Beispiele. Dazu ein Exkurs: In Baden-Württemberg führen die Grünen die Regierung seit mehr als zehn Jahren. Das Land gehört zu den Schlusslichtern beim Ausbau der Windkraft. Nur auf einem Bruchteil der landeseigenen Gebäude arbeiten Photovoltaikanlagen, während diese für Neubauten Pflicht sind. Die Grünen-Fraktion forderte sogar mehr, nämlich eine Solardach-Pflicht für Bestandsbauten. Von einem guten ÖPNV-Angebot auf dem Land ist der Südwesten weit entfernt. So viel zur Vorbildfunktion.

Diese Energiespar-Kampagne ist meilenweit am Land und seinen Bürgern vorbei: „Clever“ genug sind sie im „Länd“. Auch, um teure, überflüssige Ratschläge zu erkennen.