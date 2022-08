BVB startet mit Neuzugang Modeste: Freiburg unverändert

Mit Neuzugang Anthony Modeste in der Startelf geht Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ins Auswärtsspiel beim SC Freiburg an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Der Franzose war Anfang der Woche vom 1. FC Köln zum BVB gewechselt und soll den wegen eines Hodentumors noch monatelang fehlenden Stürmer Sébastien Haller ersetzen. Neben Modeste ist im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag auch Thorgan Hazard neu in der Dortmunder Anfangsformation. Der Belgier vertritt offensiv den angeschlag fehlenden Nationalspieler Karim Adeyemi.

Die Freiburger beginnen mit exakt der gleichen Elf wie bei ihrem 4:0-Erfolg beim FC Augsburg am ersten Spieltag. Im Angriff erhält Michael Gregoritsch erneut den Vorzug vor Nils Petersen.

