BVB startet in Stuttgart ohne Can - VfB ohne Castro

Emre Can steht nicht in der Startelf von Borussia Dortmund für das Spiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart. Für den deutschen Fußball-Nationalspieler rückt Thomas Delaney in die Mannschaft von Trainer Edin Terzic. Im Vergleich zur jüngsten 1:2-Niederlage im Champions-League-Viertelfinale bei Manchester City nimmt der Coach eine weitere Änderung vor. Anstelle von Ansgar Knauff steht Giovanni Reyna in der ersten Elf der Borussia. Der US-Amerikaner bildet gemeinsam mit Marco Reus und Erling Haaland das Offensivtrio der Westfalen.

Die Stuttgarter, die mit einem Sieg bis auf einen Punkt an den BVB heranrücken könnten, müssen kurzfristig auf ihren Kapitän Gonzalo Castro verzichten. Der ehemalige BVB-Profi fehlt aufgrund muskulärer Probleme im Kader von Trainer Pellegrino Matarazzo. Für ihn rückt Atakan Karazor ins erste Aufgebot.

