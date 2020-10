BVB-Coach zur Corona-Krise: Spielen „so lange wie möglich“

Wie im Film. Mit diesen Worten beschreibt Kay Hiller aus Wurmlingen immer wieder das, was ihm am 14. September in und vor einer Bankfiliale in Kempten passiert sein soll. Am Ende des Tages befindet er sich mit einem abgebrochenen Rückenwirbel, Schmerzen und Überzucker im Krankenhaus. Dazwischen gab es eine Auseinandersetzung mit der Polizei. Heute spricht Hiller von völlig überzogener Polizeigewalt. Die Polizei entgegnet, der Einsatz sei der Situation angemessen gewesen.