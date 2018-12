Busspur am Neckartor und mögliche Verbote für Euro-5-Diesel

Um die Luft am Stuttgarter Neckartor - Deutschlands schmutzigster Kreuzung - weiter zu verbessern, will das Land dort einen Busstreifen einrichten. Wie das Verkehrsministerium am Donnerstag mitteilte, wird die Busspur auf der über die Kreuzung am Neckartor führenden Bundesstraße 14 nachträglich in den neuen Luftreinhalteplan für die Landeshauptstadt aufgenommen. Dieser Plan enthält auch Fahrverbote für ältere Diesel im gesamten Stadtgebiet vom 1. Januar an. Betroffen sind bisher jedoch nur Diesel mit der Abgasnorm Euro 4 und schlechter.

Für Euro-5-Diesel werde die Einfahrt in die Umweltzone Stuttgart vom 1. Januar 2020 an verboten, teilte das Ministerium mit. Allerdings nur, wenn Luftmessungen Mitte 2019 weiter auf eine deutliche Überschreitung der EU-Jahresgrenzwerte für Stickstoffdioxid hinweisen sollten.

Das Land geht davon aus, mit dieser Regelung den jüngsten Vorgaben des Stuttgarter Verwaltungsgerichts zu genügen. Das Gericht hatte das Land Anfang November aufgefordert, im überarbeiteten Luftreinhalteplan verbindliche Regelungen auch für Verkehrsverbote für Euro-5-Diesel in der Umweltzone aufzunehmen.