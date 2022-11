Bußgeld-Einnahmen in der Region kräftig gestiegen

Zu schnell fahren oder falsch parken – seit einem Jahr ist das deutlich teurer geworden. Am 9. November 2021 trat der neue Bußgeldkatalog in Kraft. Die Einnahmen fließen in die Kassen von Landkreisen und Städten. Wer auf der Autobahn ertappt wird, zahlt an die Landeskasse. Eingeführt hatte ihn die Bundesregierung mit dem Ziel, Temposünder und Falschparker abzuschrecken. Eine Bilanz aus der Region zeigt: Ob das geklappt hat, lässt sich kaum nachweisen.

Wie haben sich die Bußgeldeinnahmen entwickelt?

Landesweite Zahlen dazu hat das Verkehrsministerium in Stuttgart nicht. Der Grund: Solange es bei einer Ordnungswidrigkeit bleibt, also keine Straftaten begangen werden, sind Städte und Gemeinden zuständig. Dort sind die Bußgeldeinnahmen gestiegen. In Friedrichshafen lagen die Einnahmen von Januar bis September 2021 bei 1 026 920 Euro, im Vergleichszeitraum 2022 mehr als doppelt so hoch bei 2 225 868 Euro.

Im Bodenseekreis kamen 2020 3,5 Millionen Euro Bußgeld zusammen, 2021 waren es laut Landratsamt rund 3,4 Millionen Euro. Im laufenden Jahr nahm die Behörde bis September 4,1 Millionen Euro ein. Das Landratsamt im Ostalbkreis meldet, die Summe der verhängten Bußgelder im fließenden Verkehr sei in den ersten drei Quartalen 2022 im Vorjahresvergleich um rund eine Million Euro gestiegen.

Der Landkreis Sigmaringen verzeichnete bei den Bußgeldern wegen Geschwindigkeitsverstößen im ersten Halbjahr 2022 rund 100 000 Euro mehr als im Vorjahresvergleich, als 136 560 Euro zusammenkamen.

Die Stadt Biberach nahm im ersten Halbjahr 2022 rund 508 000 Euro aus den Verkehrsbußgeldern ein, in ersten Halbjahr 2021 etwa 373 000 Euro. In Tuttlingen klettern die Bußgeldeinnahmen von 171 800 Euro in den ersten sechs Monaten 2021 auf etwa 317 450 Euro in der ersten Hälfte des laufenden Jahres.

Um mehr als 31 Prozent sind die Bußgeldeinnahmen der Stadt Ravensburg gestiegen: Von knapp 874 300 Euro auf etwa 1 149 200 Euro im ersten Halbjahr 2022. In Lindau verzeichnet man von Januar bis September 300 000 Euro Bußgeld im ruhenden Verkehr, 2022 sind es in dieser Zeit 530 000 Euro. Die Einnahmen aus Tempoverstößen steigen massiv an, von rund 42 900 Euro auf 94 800 Euro.

Was hat sich im Bußgeldkatalog seit 2021 geändert?

Zu schnelles Fahren ist jetzt kostspieliger. Wer zwischen 10 km/h und 20 km/h zu schnell fährt, muss mit einem doppelt so hohen Bußgeld wie vor November 2021 rechnen. Die Spanne reicht innerhalb einer Ortschaft je nach Verstoß von 30 bis 70 Euro. Außerhalb fallen zwischen 20 und 60 Euro an.

Wer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit noch stärker überschreitet, zahlt ebenfalls erheblich mehr als zuvor. Auch, wer auf Rad- oder Fußwegen parkt, muss tiefer in die Tasche greifen. Das kostete vor der Änderung maximal 35 Euro, nun werden bis zu 110 Euro fällig.

Wer sein Auto im Park- oder Halteverbot abstellt, wird mit bis zu 55 Euro zur Kasse gebeten, zuvor fielen allenfalls 15 Èuro an. Außerdem wurden neue Tatbestände eingeführt: Eine Geldbuße von 55 Euro wird für unberechtigtes Parken auf einem Parkplatz für elektrisch betriebene Fahrzeuge erhoben.

Wer eine Rettungsgasse selbst nutzt, muss mit einem Bußgeld zwischen 200 und 320 Euro sowie einem Monat Fahrverbot rechnen. Die bestehenden Regeln zu Fahrverboten und Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg blieben unverändert.

Warum wurden die Bußgelder erhöht?

Einerseits gab es lange Forderungen nach besserem Schutz für Fußgänger und Radfahrer – und zwar parteiübergreifend. Uneins war man sich vor allem bei der Frage, wie hart Verkehrsvergehen bestraft werden sollten. Die Polizeigewerkschaft GdP verlangte nach härteren Sanktionen, um Temposünder abzuschrecken. Handwerker, Kurierdienste und Speditionen warnten vor zu starken Einschränkungen und Auflagen gerade beim Parken in Ortschaften.

Der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) verwies aber stets auf die Verhältnismäßigkeit – aus seiner Sicht wäre die durch mehr Fahrverbote und Punkte in Flensburg verletzt gewesen. Dies forderten die Grünen sowie Radverkehrsverbände. Am Ende einigten sich Politiker aus Bund und Ländern auf den nun geltenden Kompromiss.

Was sind die Gründe für die gestiegenen Bußgeldeinnahmen?

Die Bußgelderhöhung spielt eine Rolle, da sind sich viele der befragten Kommunen einig. Allerdings spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle. Dazu gehört die Corona-Pandemie – 2020 gebe es zum Teil massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens, damit sank auch das Verkehrsaufkommen.

Außerdem hängt es von der Zahl der Kontrollen ab, wie viele Verkehrssünder erwischt werden. Auch örtliche Besonderheiten haben Einfluss. In Friedrichshafen etwa wurde die B31 neu in Betrieb genommen, alte Blitzer durch neue ersetzt, was den Vergleich der Zahlen erschwert.

Hat die Bußgelderhöhung ihren Zweck erfüllt?

Das lässt sich schwer sagen. Zum einen ist ein Jahr Erfahrung noch recht wenig, gerade wegen der Einflüsse der Corona-Maßnahmen auf die Verkehrslage. Zum anderen spielen so viele verschiedene Faktoren eine Rolle, dass sich auch Experten schwertun, eindeutige Einflüsse nachzuweisen. Das Südwest-Verkehrsministerium verweist auf Studien der Deutschen Versicherungswirtschaft.

Demnach zeige ein Zusammenspiel von Höhe der Strafen und Zahl der Kontrollen Erfolge. Eine Sprecherin der Stadt Lindau erläutert: „Wir können derzeit noch keine abschreckende Wirkung bei der Anzahl der Verstöße erkennen.“ Diese haben sich sogar erhöht. „Hierbei spielt sicherlich eine Rolle, dass wieder mehr Fahrten unternommen werden, als zu Corona-Zeiten, wenn Personen wieder mehr unterwegs sind.“

Steigende Zahlen von Verstößen melden wie Lindau nahezu alle befragten Kommunen. Das kann unter anderem am Ende der meisten Corona-Maßnahmen ebenso liegen wie daran, dass es nun auch neue Tatbestände gibt, die vorher gar nicht mit einem Bußgeld bestraft wurden.

Ein verändertes Parkverhalten mache sich seit der Bußgelderhöhung in der Ostalb-Gemeinde Bopfingen nicht bemerkbar, wie Roland Hummel, Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes, feststellt. „Wer seine Parkscheibe vergisst, vergisst sie, ob es zehn oder 20 Euro kostet“ so Hummel. Seiner Erfahrung nach macht es eher einen Unterschied, wie oft kontrolliert wird.