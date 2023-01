Burnout: Die erschöpfte Gesellschaft

Tot oder gesund. Dazwischen gab es für ihn nichts. Leidenschaftlicher Professor. Umtriebiger Unternehmer. Ein Mann, den auch mit 63 Jahren stets das Neue fasziniert, der vor kurzem noch ein Start-up gegründet hat, der sich jung fühlt, der mit seinem Schwerpunkt der Digitalisierung in Unternehmen überall gefragt ist.

„Ich war nicht erschöpft“, sagt Hansjörg Zimmermann. „Ich konnte gut schlafen und verspürte keine Depression.“ Dennoch sitzt er hier. Besucht Gruppen- und Einzelgespräche, malt, lernt die Möglichkeiten des Atmens. Und er ist bereit zu erzählen, warum er hier ist. Warum er eine mehrwöchige Therapie in der psychosomatischen Klinik in Dießen am Ammersee macht.

Im früheren Augustiner-Chorherrenstift am Ammersee werden heute Betroffene behandelt. (Foto: Alexander Rochau/IMAGO)

Fällt die schwere Eingangstür hinter einem zu, atmet man in den alten Mauern des früheren Augustiner-Chorherrenstifts automatisch erst einmal auf. Still ist es in den langen Gängen. Durch große Sprossenfenster geht der Blick zunächst in einen großzügigen Innenhof. Die vielen Türen weisen auf die Therapieangebote: Kunsttherapie beispielsweise, Musiktherapie, Einzel- und Gruppengespräche, Bewegung wie Tanz, Yoga, Qigong.

Zahl der Betroffenen steigt

Am Ende eines der Gänge sitzt in einem Zimmer Professor Bert Theodor te Wildt. Zusammen mit dem klinischen Leitungsteam, zu dem auch der Psychologe Timo Schiele gehört, hat der Psychiater und Psychotherapeut die Klinik aufgebaut. 2018 war die Eröffnung. Ob Depressionen, Angst- oder Traumafolgestörungen, die Behandlung ist breit gefächert.

Ein Schwerpunkt liegt auf stressbedingten psychischen Erkrankungen, dem Burnout beispielsweise. Unter dieser akuten Erschöpfungsdepression leiden immer mehr Menschen, sagt te Wildt: „Die Zahl der Betroffenen geht rasant hoch, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit.“

Das Gefühl, keine Kraft mehr zu haben, für nichts; völlig erschöpft zu sein, keinen Antrieb mehr zu spüren und nicht selten ein Gefühl der inneren Abneigung gegen die Arbeit sind typische Anzeichen eines Burnouts. Die Betroffenen brechen meist regelrecht zusammen – körperlich und oder psychisch.

Zu te Wildt kommen seit ein paar Jahren immer mehr Menschen, die in diese Kategorie nicht so recht passen. Es sind Menschen, die für ihre Arbeit brennen. Menschen, die gerne Überstunden machen. Menschen, die nach außen hin lächeln, sich innerlich aber nicht selten erschreckend leer fühlen – und diese Leere mit noch mehr Arbeit zu kompensieren versuchen.

Dabei schlage ihr Körper in der Regel bereits seit langem Alarm, indem beispielsweise der Blutdruck anhaltend viel zu hoch ist, indem Schmerzen im Kopf und oder Rücken längst chronisch sind. Oft kämen noch ein Tinnitus hinzu oder massive Schlafstörungen. Diese Menschen bitten te Wildt und sein Team meist nur um eines: sie wollen schnell wieder fit sein, um weiterarbeiten zu können, um wieder zu funktionieren.

Burnon als Vorstufe zum Burnout

Dass diese Menschen ernsthaft krank sind, dass sie dringend Hilfe brauchen, wollen viele zunächst nicht hören, erzählt te Wildt. Burnon heißt ihr Zustand – es sind Menschen, die zwar nicht wie Burnout-Patienten ausbrennen, zusammenklappen, aus dem Alltag fallen, die aber chronisch zu stark brennen und sich dabei völlig überlasten – „Burnon ist oft eine Vorstufe zum Burnout“, warnt te Wildt.

„Das Risiko, einen Herz- oder Hirninfarkt zu erleiden, steigt bei Burnon ganz beträchtlich.“ Und diese Angst, plötzlich umzufallen, zu sterben, sie sei es auch, die viele dann doch kommen, viele dann doch Hilfe annehmen lässt.

Betroffen sind bei weitem nicht nur Führungskräfte, erklärt te Wildt. Burnon kann die alleinerziehende, berufstätige Mutter ebenso treffen wie die pflegende Angehörige. Häufig sei der krankmachende Dauerstress auch bei Selbstständigen, bei Künstlern, aber sehr oft auch bei Ärzten und Pflegekräften zu beobachten. Oft seien es Menschen, die früh Verantwortung übernehmen mussten, erklärt te Wildt. Menschen, die hohe Erwartungen gewöhnt sind – und diese stets und um jeden Preis erfüllen wollen.

Natur kann helfen

Sie alle finden hinter den starken Mauern der ehemaligen Klosteranlage in der Klinik in Dießen am Ammersee vor allem eines: einen Raum zum Runterkommen. „Hier in dieser Klinik darf der Mensch endlich krank sein“, sagt te Wildt. Aber das Runterkommen falle manchen mitunter sehr schwer, erzählt der Psychiater, der es schon erlebt hat, dass Patienten zunächst lieber in ihrem Zimmer im Kreis gejoggt sind, um in Dauerbewegung zu bleiben, um keinesfalls zur Ruhe zu kommen.

Denn dann, in Ruhe, macht sie sich bemerkbar, in ihrem ganzen erschreckenden Ausmaß, die tiefe Erschöpfung, die Depression. Doch diesen Ruhepunkt gelte es zu erreichen, erklärt te Wildt, denn erst dann könnten die Betroffenen das angesammelte Leid, das sie sich zugemutet haben, oft ja schon seit Jahren, ihre Schmerzen spüren – und ihre Erkrankung annehmen und angehen, sprich, wieder gesund werden.

Die wunderbare Natur vor der Tür helfe dabei. Nicht indem gleich wieder mit dem Mountainbike oder im Renntempo die nächsten Hügel erklommen werden, sondern indem beispielsweise mit Hilfe von Garten- und Naturtherapie nachgespürt wird, was der Körper wirklich braucht, was einem wirklich wichtig ist, wie die Beziehungen zu anderen Menschen aussehen und was man alles verloren hat durch die permanente Überforderung.

Experte fordert Umdenken in der Gesellschaft

Doch sind das nicht einfach Luxusprobleme einer Leistungsgesellschaft? Ist es nicht chic, sich mit der Arbeit wichtig zu machen, auch wenn der Preis die Selbstausbeutung ist? Und weiß nicht jeder selbst, was er riskiert, wenn er sich ständig zu viel zumutet? Selbst schuld also?

„Die persönlichen gesundheitlichen, aber auch die gesellschaftlichen Risiken sind immens“, sagt te Wildt, der eindringlich davor warnt, chronische Erschöpfungssyndrome als Zeitgeistphänomene abzutun. Zu viele leiden schon zu sehr. Zu viele fallen schon aus – in der Arbeit und privat.

Doch te Wildt sieht nicht nur den Einzelnen gefordert, der sich beispielsweise wirkliche Rückzugszeiten im Alltag schaffen muss, „Reservate fürs Menschsein im Hier und Jetzt“. Für ihn ist auch ein Umdenken in unserer Gesellschaft unerlässlich.

Vor allem in unserer Arbeitswelt: „Noch immer wird vor allem derjenige belohnt, der die meisten Überstunden macht, der bereit ist, sich permanent zu überbelasten, dabei sind das nicht immer die Klügsten.“ Noch immer gebe es zu oft keine Arbeitszeiterfassung.

Aber nicht nur in der Arbeitswelt müsse mit der Ressource Lebenszeit anders umgegangen werden: „Wir vermitteln noch immer Sozialdarwinismus, dabei müssten wir längst unseren Neoliberalismus auf den Prüfstand stellen, weil er uns krank macht, weil wir in einen kollektiven Burnon geraten – und das ist nicht gesund“, sagt te Wildt. Bescheidenheit sei angesagt. Und: Was wir immer weniger akzeptieren, seien unsere Grenzen, unsere Endlichkeit: „Die Maßlosigkeit unserer Gesellschaft macht uns krank.“

Tiefe Sehnsucht nach Ruhe

Diesen Satz würde Professor Thomas Vogel sofort unterschreiben. „Mäßigung“ heißt sein Buch, in dem er unter anderem der Frage nachgeht, warum uns dieses Maßhalten offenbar so schwerfällt. Warum so viele zu viel arbeiten, warum so viele nur noch schnell essen, warum so viele ständig mit ihrem Smartphone beschäftigt sind, warum so viele sich so hetzen lassen und dennoch zu wenig Zeit für soziale Beziehungen haben.

An vorhandenem Wissen mangelt es nicht, auch nicht am Bewusstsein für das Hamsterrad. Der Erziehungswissenschaftler an der pädagogischen Hochschule in Heidelberg ist überzeugt davon, dass viele eine tiefe Sehnsucht nach Ruhe, nach dem richtigen Maß in sich verspüren. So boomt die Ratgeberliteratur rund um das Thema. „Doch viele kaufen sich zwar die Bücher, fürs Lesen aber haben sie dann schon wieder keine Zeit“, sagt Vogel.

„Uns fehlt ein Grundrhythmus“, sagt Vogel. In einer Welt, in der Arbeit und Freizeit, Werk- und Sonntag immer mehr verwischen, komme dem Menschen das abhanden, was er von Geburt an brauche und habe: ein Lebensrhythmus. Eine Balance zwischen An- und Entspannung, zwischen Arbeit und Freizeit. Und zwar täglich, im Alltag. Nicht nur im Urlaub.

Doch das Gegenteil sei zu beobachten: Im Trend liegen beispielsweise Frugalisten, Menschen also, die ausgesprochen sparsam leben, um mit 40 Jahren für den Rest ihres Lebens von dem Ersparten und den Kapitalerträgen leben zu können.

Die Suche nach dem rechten Maß

„Das wäre aber kein sinnerfülltes Leben“, warnt Vogel. Der Pädagoge plädiert vielmehr dafür, schon in den Schulen gezielt mehr Räume für Reflexion, für das Nachdenken über das eigene Leben, für Philosophie einzubauen. Denn Mäßigung, diese Suche nach dem rechten Maß, beschäftigte schon die Philosophen in der Antike. Daher sei es höchste Zeit, sich zu besinnen.

Am besten gelinge dies im Übrigen beim Wandern oder Spazierengehen in der Natur, sagt Vogel. Zu dieser Präventionsmaßnahme kann er nur jedem raten. „Denn das Problem ist natürlich, dass die meisten erst zur Besinnung kommen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn sie schon krank sind.“

So war es auch bei Hansjörg Zimmermann. Er war von einem Tag auf den anderen plötzlich an einem psychischen Tiefpunkt angekommen, erzählt er. Auslöser sei vermutlich der Tod eines Geschäftspartners gewesen. Eines Freundes, wesentlich jünger als er, der sehr schnell nach einer Krebsdiagnose gestorben war.

Ein Schock. Daraufhin machte er, der Vorsorgeuntersuchungen normalerweise meidet, zwei Vorsorgeuntersuchungen, eine für Darm-, eine für Prostatakrebs. Zum Glück ohne schweren Befund. „Aber ich hatte richtig Angst“, sagt er. Und er habe sich vorgenommen: „Ich werde nach diesen Terminen mein Leben ändern. So konnte es nicht weitergehen.“

Ein Leben in Eile

Die meiste Zeit seines Lebens habe er auf der Straße im Auto verbracht, immer in Eile, immer zwischen Firmenstandorten und Hochschule. Mehrmals war er umgezogen, pendelte jahrelang zwischen Italien und Deutschland – hatte aber auch nirgends ein Zuhause. Eine Ehe wurde geschieden, die jüngste Partnerschaft ging in die Brüche, gut, zu seinen Kindern pflegt er intensiven Kontakt.

„Und mir hat das alles Spaß gemacht, mein Leben als Nomade“, sagt er. „Doch plötzlich konnte ich einfach nicht mehr. Es ging nichts mehr. Plötzlich habe ich nur noch alles negativ gesehen.“ Plötzlich sei ihm klar geworden, dass er keine Wurzeln hat, „ich fühlte mich nur noch nutzlos und saß in einem tiefen Loch“. Sein Blick gleitet zu den Bäumen im Park, es wird still im Raum.

Hätte ihm jemand vor einem Jahr gesagt, dass er einmal hier sitzen würde, in einer psychosomatischen Klinik, dass er lernen würde, Belastungen wegzuatmen, Gesprächstherapie macht, er hätte gelacht – er? Niemals! Heute ist er froh. Dankbar. Auch ein wenig stolz. Denn er, für den es nur tot oder gesund gab, er holte sich selbst Hilfe.

Heute ist er überzeugt davon, dass über psychische Erkrankungen, viel mehr geredet werden müsste. Und er weiß: „Ich war ein Getriebener“, sagt er. „Jetzt bin ich kein Getriebener mehr, sondern habe wieder Antrieb.“