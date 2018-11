Strenger Frost über Monate und langsam wird das Gas knapp: Dieses Szenario übt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Ende November mit bis zu 3000 Beteiligten in ganz Deutschland. Ein Schwerpunkt ist in Baden-Württemberg, wie das Innenministerium in Stuttgart mitteilte. Die Übung dient demnach dazu, Bund, Länder und Privatunternehmen auf einen solchen Ernstfall vorzubereiten. Mit gestellten „Tagesschau“-Sendungen werden die Teilnehmer in die fiktive Situation eingeführt.

„In einer Krisensituation muss die Landesregierung handlungsfähig sein“, betonte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU). „Ganz entscheidend dafür: Sind wir in der Lage, jederzeit die Menschen zu erreichen und sie bei der Bewältigung der Krise zu unterstützen?“ Im Südwesten sind neben dem Innenministerium unter anderem die Ressorts Umwelt, Landwirtschaft, Wirtschaft und das Staatsministerium eingebunden - ebenso wie die Regierungspräsidien Karlsruhe, Tübingen und Stuttgart.

Hauptübungstage sind der 28. und 29. November. Mit dabei sind auch die Gasversorger. Im Fall einer Gasknappheit würden Energieunternehmen und schließlich der Staat entscheiden, welche Betriebe noch versorgt werden und welche nicht.

Innenministerium