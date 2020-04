Zehn Soldaten unterstützen eine Unterkunft für Flüchtlinge in Althütte (Rems-Murr-Kreis) beim Betrieb einer temporären Isolierstation für Corona-Erkrankte. Insgesamt seien vier Hilfeleistungsanträge des Landes Baden-Württemberg von der Bundeswehr genehmigt worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstagabend. Diese Anträge betreffen neben der Erstaufnahmeeinrichtung in Althütte Einrichtungen in Ellwangen (Ostalbkreis), Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) und Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis). Die Hilfeleistungen in den anderen drei Orten seien noch in der Planungsphase.