Bundeswehr-Übungsrouten bedrohen Windpark-Pläne

Das Umweltministerium in Baden-Württemberg bangt wegen der Bundeswehr um eines seiner größten Windparkprojekte im Altdorfer Wald (Landkreis Ravensburg). Im Vergleich zu Daten aus dem Jahr 2014 habe sich gezeigt, dass das in Laupheim stationierte Geschwader seine Hubschrauber-Übungsstrecken erheblich ausgeweitet habe, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Dies führe zu etlichen Einschränkungen und erschwere den Windkraftausbau.

Den Daten zufolge seien nun nicht mehr fünf, sondern elf Prozent der Flächen im Südwesten mit sogenannten Hubschraubertiefflugstrecken (HTFS) überdeckt. Dies stelle den Windkraftsausbau vor große Schwierigkeiten. Die Bundeswehr sagte der „Schwäbischen Zeitung“ (Donnerstag) zuvor, dass sie die Energiewende unterstütze und für das Windpark-Projekt eine informelle Voranfrage vorliegen habe.

