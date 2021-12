Bundestrainer Hansi Flick soll Bundespräsidenten mitwählen

Fußballbundestrainer Hansi Flick (56) soll für die CDU im kommenden Jahr an der Bundespräsidentenwahl teilnehmen. Die CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag nominierte den gebürtigen Heidelberger bei ihrer Sitzung am Dienstag auf Vorschlag von Fraktionschef Manuel Hagel, wie dessen Sprecher Mark Fraschka sagte. Zuvor hatten „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ darüber berichtet. Der Landtag soll am 22. Dezember über die Listen der Fraktionen abstimmen. Das gelte als Formsache.

Wie die Zeitungen weiter berichten, stehen noch mehr Prominente auf der CDU-Liste, darunter Speerwerfer Johannes Vetter, Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, Schriftstellerin Gaby Hauptmann und die Tübinger Notärztin Lisa Federle, die sich in der Corona-Pandemie bundesweit einen Namen gemacht hat. Fraktionschef Hagel habe mit allen gesprochen - und alle seien bereit, für die CDU zur Wahl am 13. Februar zu gehen, sagte Fraschka der dpa.

