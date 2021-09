Bundestagskandidat: Aktionsplan gegen sexuellen Missbrauch

Unterstützt von SPD-Chefin Saskia Esken will der SPD-Bundestagskandidat und Opferschutzaktivist Matthias Katsch mit einem bundesweiten Aktionsplan der sexuellen Gewalt gegen Kinder entgegentreten. Er forderte unter anderem eine regelmäßig durchgeführte Dunkelfeldstudie: „Wenn man ein Ziel definiert, müssen wir es auch messbar machen“, sagte Katsch unmittelbar vor einer Wahlkampfveranstaltung der beiden SPD-Politiker in Offenburg. Außerdem müssten Menschen besser beraten, besser versorgt und auch angemessen entschädigt werden, wenn sie Opfer dieser abscheulichen Verbrechen werden.

„Wir brauchen dringend noch viel mehr gesellschaftliches Bewusstsein, um diese Problematik zu überwinden“, sagte Esken, die den Aktionsplan gemeinsam mit Katsch vorstellte. Sie sei Katsch dankbar, dass er den Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen in dieser Weise in den Fokus nehme.

Katsch, der im Wahlkreis Offenburg für seine Partei antritt, ist Vorsitzender der Betroffeneninitiative „Eckiger Tisch“, die sich seit vielen Jahren für Missbrauchsopfer und eine Aufarbeitung der Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche einsetzt. Er will die SPD mit Hilfe von Esken dafür gewinnen, ihn nach der Bundestagswahl bei der Umsetzung des Aktionsplans zu unterstützen.

© dpa-infocom, dpa:210909-99-151056/2

