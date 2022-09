Zufriedenheit sieht anders aus: Bundesrat entscheidet über neue Corona-Regeln

Manchen gehen die neuen Corona-Regeln zu weit, anderen nicht weit genug. Dennoch wird das Infektionsschutzgesetz am Freitag wohl die letzte Hürde nehmen und den Bundesrat passieren – auch wenn manche Länder Gegenwehr angekündigt haben. Glücklich ist auch die grün-schwarze Südwest-Regierung nicht.

Aber: „Baden-Württemberg wird dem Gesetz nach derzeitigem Stand im Bundesrat zustimmen, wenngleich wir als Gesundheitsministerium eine bessere Einbindung der Länder beim Zustandekommen gewünscht hätten“, erklärt ein Sprecher von Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Auch eine Sprecherin von CDU-Vize-Ministerpräsident Thomas Strobl erklärt wenig euphorisch: „Wir stimmen dem Gesetz zu, da ansonsten drohen würde, dass nach dem 23. September keine Regelung zu Schutzmaßnahmen vorliegen würde.“

Die Regeln sollen ab Oktober bis Ostern gelten

Vergangene Woche hatte der Bundestag die neuen Regeln der Ampel-Koalition beschlossen, die ab Oktober bis Ostern gelten sollen. Schulschließungen und Lockdowns sind nicht vorgesehen. Zur Eindämmung einer befürchteten Infektionswelle über Herbst und Winter setzen die Regierungspartner vor allem auf Masken. Im Fernverkehr, in Kliniken und Heimen sowie auch in Arztpraxen sind FFP2-Masken Pflicht.

Wer Krankenhäuser und Pflegeheime betritt, muss zudem einen negativen Test vorweisen. Passagiere im Flugzeug müssen indes keine Mund-Nasen-Bedeckungen mehr tragen. Was im Regionalverkehr passiert, regeln die Länder. Hierzu haben sich die Gesundheitsminister der Länder Anfang der Woche verständigt – auch im ÖPNV bleibt das Tragen einer medizinischen Maske Pflicht.

Ob auch in öffentlichen Gebäuden wie Geschäften und Restaurants eine Maskenpflicht kommt, liegt ebenfalls an den Ländern – mit der zwingenden Ausnahme, dass man keine Maske braucht, wenn man einen negativen Test vorzeigt. Möglich ist zudem, dass die Länder an Schulen und Kitas wieder verpflichtende Tests und ab Klasse 5 Maskenpflichten einführen.

Ist die Maskenpflicht im ÖPNV verzichtbar?

Die FDP-Fraktion im Stuttgarter Landtag hält so manches davon für unnötig. „Im Grunde genommen kann man auch auf die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr aktuell verzichten“, sagte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke nach der Fraktionsklausur der Liberalen am Donnerstag in Stuttgart. In dieser habe der Bonner Virologe Hendrik Streeck den Kurs der FDP bestätigt. Die klare Forderung der Liberalen an die grün-schwarze Koalition: Maskenpflichten in der Gastronomie dürften auf keinen Fall kommen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat bereits angekündigt, im Bundesrat gegen das neue Infektionsschutzgesetz zu stimmen. Er hatte sich darüber beklagt, dass darin an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht festgehalten wird. Sie läuft zum Ende des Jahres aus.

„Ich habe dafür kein Verständnis, schließlich ist diese nur mit dem Versprechen an die Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegesektor eingeführt worden, dass die allgemeine Impfpflicht folgt.“ Das tat sie aber nicht. Ähnlich hatte sich Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) geäußert.

„Heute ist die Lage aber eine andere“

Auch der Sprecher von Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucha äußert sich dazu kritisch: „Die einrichtungsbezogene Impfpflicht wurde in einer Situation auf den Weg gebracht, als viele die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht erwartet haben. Zu diesem Zeitpunkt hat die Impfung gut vor der damals vorherrschenden Delta-Variante geschützt. Deswegen war dieser Schritt damals auch berechtigt.“

Der Schritt habe immerhin dazu geführt, dass sich im Südwesten von etwa 30 000 noch nicht geimpften Beschäftigten mehr als 13 000 doch noch hätten impfen lassen. „Das ist ein großer Erfolg“, sagt er. „Heute ist die Lage aber eine andere, derzeit schützt die Impfung nicht mehr vor Infektionen. Deswegen gilt aus unserer Sicht, dass die medizinische Versorgung gesichert sein muss. Auf dieser Basis werden wir weitere Entscheidungen treffen.“

Ob das bedeutet, dass Baden-Württemberg den bayerischen Weg geht und in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtung nicht nach Booster-Impfungen der Beschäftigten fragen lassen werde, lässt er offen. Das soll nämlich eigentlich ab Oktober geschehen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte angekündigt, auf diese Überprüfung verzichten zu wollen.

In einem Beitrag auf Twitter hatte er am Dienstag angekündigt, dass sich Bayern im Bundesrat enthalten werde, unter anderem, „weil viele Fragen vom Bund nicht beantwortet wurden“.