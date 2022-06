Bundespräsident Steinmeier besucht Rottweiler Narrenzunft

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an seinem zweiten Tag in Rottweil die Narrenzunft besucht. Dort sprach er mit Narrenmeister Christoph Bechtold und ließ sich die Eigenheiten des Brauchtums der Fasnet erläutern. Am Nachmittag wollte das Staatsoberhaupt noch mit Bürgerinnen und Bürgern zu einer „Kaffeetafel“ zusammenkommen.

Steinmeier hat seit Dienstag für drei Tage seinen Amtssitz nach Rottweil verlegt. Die Stadt ist nach Altenburg (Thüringen) und Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) die dritte Station seiner „Ortszeit Deutschland“. Am ersten Tag in Rottweil hatte Steinmeier unter anderem die Synagoge und den mehr als 200 Meter hohen Aufzug-Testturm des Unternehmens TK Elevator besucht. Am Donnerstag schließlich soll im Mehrgenerationenhaus Kapuziner ab 12.00 Uhr eine Ordensverleihung an verdiente Bürger aus dem Land stattfinden.

