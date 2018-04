Bundespräsident Steinmeier wirbt für berufliche Bildung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender kommen heute nach Baden-Württemberg. Sie besuchen drei berufliche Schulen in Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen, um die berufliche Bildung aufzuwerten. Steinmeier und seine Frau kommen selber aus Handwerkerfamilien. Jüngst mahnte der Bundespräsident, dass die berufliche Ausbildung nicht gegen die akademische Ausbildung ausgespielt werden dürfe. Elke Büdenbender sagte in einem kürzlich in Facebook veröffentlichten Video: „Bildungsgerechtigkeit haben wir dann, wenn nicht nur die Arbeiterkinder auf die Unis kommen, sondern auch Akademikerkinder die berufliche Ausbildung wählen.“

Steinmeier und seine Frau haben die Schirmherrschaft für die Woche der beruflichen Bildung vom 16. bis zum 20. April übernommen. In dieser Woche besuchen sie Einrichtungen in sechs Bundesländern. Die Aktion ist eine gemeinsame Initiative von den Wirtschaftsverbänden und den Gewerkschaften - die Kultusministerkonferenz unterstützt sie. In Baden-Württemberg haben im Schuljahr 2016/2017 rund 360 000 Schüler die öffentlichen beruflichen Schulen besucht.

Oskar-Walcker-Schule

Lernfabrik

Mathilde-Planck-Schule