Bundespolizei greift 31 Ausländer bei illegaler Einreise auf

Die Bundespolizei in Weil am Rhein hat am Osterwochenende 31 Ausländer bei der illegalen Einreise aus der Schweiz aufgegriffen. 14 von ihnen hätten in der Straßenbahn von Basel nach Weil am Rhein gesessen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Andere seien in Nahverkehrszügen, S-Bahnen und Fernreisebussen angekommen. Überwiegend handelte es sich um Männer aus den ostafrikanischen Ländern Somalia und Eritrea sowie dem westafrikanischen Nigeria. Die meisten beantragten Asyl.

