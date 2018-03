Die Bundespolizei hat in Weil am Rhein in einem Container eine schwangere 26 Jahre alte Frau und einen 21 Jahre alten Mann aus Afrika entdeckt. Beide seien wohlauf, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Zuvor hatte ein Kranführer beim Abladen auf dem Umschlagbahnhof bemerkt, dass eine Plane aufgeschlitzt war. Er alarmierte daraufhin die Bundespolizei, die die Nigerianerin und den Mann aus Gambia unterkühlt - aber unverletzt - in dem Container unter der Plane vorfand. Offenbar waren sie mit einem Güterzug aus Italien nach Deutschland gekommen. Die beiden wurden in die Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Karlsruhe gebracht.

Pressemitteilung