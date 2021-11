Bundespolizei beschlagnahmt gefälschten Impfpass

Die Bundespolizei hat am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen gefälschten Impfpass beschlagnahmt. Ein 43 Jahre alter Deutscher legte am Sonntag bei einer Einreisekontrolle einen Impfpass mit zwei eingetragenen Corona-Impfungen vor, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Abfrage beim Paul-Ehrlich-Institut ergab aber, dass die vermerkten Chargennummern nicht existierten. Die Polizisten stellten den Impfpass sicher. Der Mann flog von Bulgarien nach Deutschland. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Fälschung von Gesundheitszeugnissen und mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen.

Pressemitteilung