Bundesliga-Spiel SC Sand gegen VfL Wolfsburg abgesagt

Die für Sonntag geplante Partie von Tabellenführer VfL Wolfsburg beim SC Sand in der Fußball-Bundesliga der Frauen fällt aus. Grund sind mehrere Corona-Fälle beim Gastgeber aus Willstätt (Ortenaukreis) in Baden-Württemberg. Das teilte der VfL Wolfsburg am Mittwochabend mit. Die Absetzung erfolgte durch den Deutschen Fußball-Bund, ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest. Die Wolfsburgerinnen führen in der Bundesliga mit einem Punkt vor Titelverteidiger Bayern München. Der SC Sand liegt abgeschlagen auf einem Abstiegsplatz.

© dpa-infocom, dpa:220209-99-51277/3

