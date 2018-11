Der SC Freiburg muss mindestens für die restliche Hinrunde der Fußball-Bundesliga auf Mittelfeldspieler Nicolas Höfler verzichten. Der 28-Jährige habe sich beim 1:3 gegen den 1. FSV Mainz 05 am Samstag einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen, teilte der Club am Montagabend mit. Höfler soll Donnerstag am verletzten Knie operiert werden. Er falle auf jeden Fall für den Rest der Hinrunde aus, heißt es in der Mitteilung weiter.

Kader SC Freiburg

Spielplan SC Freiburg

Saison-Statistik SC Freiburg

Tabelle Fußball-Bundesliga