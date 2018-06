Bundeskanzlerin Merkel spricht bei IHK-Neujahrsempfang

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) absolviert heute ihren ersten Auftritt in Baden-Württemberg im Wahljahr 2013. Die Kanzlerin hält die Rede beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg. Sie will zur Finanz- und Wirtschaftspolitik sprechen. Zu dem Empfang in den Messehallen in Villingen-Schwenningen sind nach Angaben der IHK rund 2400 regionale Unternehmer geladen. Merkel kommt den Angaben zufolge auf Vermittlung von Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU). Dessen Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen ist Teil des IHK-Bezirks.

