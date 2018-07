Stuttgart (dpa/lsw) - Grün-Rot in Baden-Württemberg kritisiert die Pläne des Bundes zur Zukunft der Windkraft-Förderung in Deutschland. Die angekündigte bessere Förderung der Windkraft auf See (Off-Shore) dürfe nicht zulasten von Windrädern im Land gehen, sagte Landesumweltminister Franz Untersteller (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart. Baden-Württemberg habe in Sachen Windkraft besonderen Nachholbedarf. Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) hatte einen Entwurf vorgelegt, wonach der Staat vor allem die meist von großen Energieunternehmen betriebene Windkraft auf See fördern soll, während Subventionen für Windkraft an Land gekürzt würden.

„Das von der stärkeren Absenkung ausgehende Signal läuft den Bestrebungen voll entgegen, die Windkraft im Süden Deutschlands weiter auszubauen“, monierte Untersteller. In Baden-Württemberg steuere die Windkraft gerade einmal 0,8 Prozent zur Stromerzeugung bei. Die neue grün-rote Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 den Anteil auf zehn Prozent zu steigern.

